Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı?

25.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:20
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı?

Vaka sayılarında düşüş kısıtlamaların esnetilmesine sebep olacak mı? Tedbirler kapsamında gerçekleşen sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

Son yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalar hakkında konuştu. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası yasaklar kalkacak mı? Konu ile ilgili Perşembe günü Kabine toplantısı yapılması öngörülüyor. Son yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cuma akşamı saat 21.00'da başlayan yasak, Pazartesi 05.00'da bitmektedir. Hafta içi ise 21.00'dan ertesi gün sabah 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı olmaktadır.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Yaşar Güler Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Türk İntihar Nijerya Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 14:41:26. #1.15#
title