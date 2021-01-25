Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı?

Vaka sayılarında düşüş kısıtlamaların esnetilmesine sebep olacak mı? Tedbirler kapsamında gerçekleşen sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

Son yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalar hakkında konuştu. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası yasaklar kalkacak mı? Konu ile ilgili Perşembe günü Kabine toplantısı yapılması öngörülüyor. Son yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cuma akşamı saat 21.00'da başlayan yasak, Pazartesi 05.00'da bitmektedir. Hafta içi ise 21.00'dan ertesi gün sabah 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı olmaktadır.