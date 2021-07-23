Hafta sonu otobüsler ücretsiz mi? Cumartesi günü otobüsler ücretsiz mi?

4 günlük Kurban Bayramı bugün bitiyor. Kurban Bayramı'nın hafta sonu ile birleşmesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Hafta sonu otobüsler ücretsiz mi? Cumartesi günü otobüsler ücretsiz mi?

Bayramda otobüslerin bedava olup olmadığı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 24 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek olan Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar otobüsler, metrolar, vapurlar ve Marmaray ile ilgili yapılan açıklamalara göre hareket edecekler. İBB'den yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

HAFTA SONU OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 20, 21,22 ve 23 Temmuz'da ulaşım toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Kurban Bayramı süresince ulaşımda olacak ücretsiz geçişlerin tarihleri ise şu şekildedir;

Köprü ve Otoyol geçişleri 17 Temmuz 2021 saat 00:00'dan itibaren (Cuma gecesini Cumartesi'ye bağlayan gece) Otobüs, Metrobüs, Vapur, Metro, Tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları ise 20 Temmuz saat 05:00'da itibaren ücretsiz olacaktır.