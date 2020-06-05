Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu bakkallar açık mı? Sokağa çıkma yasağında hangi işletmeler açık? 6 ve 7 Haziran hafta sonu nereler açık?
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Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu bakkallar açık mı? Sokağa çıkma yasağında hangi işletmeler açık? 6 ve 7 Haziran hafta sonu nereler açık?

6 ve 7 Haziran tarihlerinde 15 büyük şehirde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşlar bu yasak süresince özellikle market ve bakkalların açık olup olmayacağını merak ediyor. Yasak ile ilgili detaylar haberimizde.

Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu bakkallar açık mı? Sokağa çıkma yasağında hangi işletmeler açık? 6 ve 7 Haziran hafta sonu nereler açık?
05.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:21

İçişleri Bakanlığı Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca bazı kurum ve işletmeler istisna tutuldu. Vatandaşlar özellikle hangi işletmelerin açık veya kapalı olduğunu merak ediyor. Özellikle marketlerin açık mı sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

BAKKAL VE MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu bakkallar açık mı? Sokağa çıkma yasağında hangi işletmeler açık? 6 ve 7 Haziran hafta sonu nereler açık?
BAKKAL VE MARKETLER AÇIK MI?

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin yönetebilmesi ve bugüne kadar alınan tedbirlerin salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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