Hafta sonu Kuruyemişçiler açık mı? Kuruyemişçiler kaça kadar açık? 6-7 Mart Cumartesi Pazar Kuruyemişçiler kapalı mı?
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Hafta sonu Kuruyemişçiler açık mı? Kuruyemişçiler kaça kadar açık? 6-7 Mart Cumartesi Pazar Kuruyemişçiler kapalı mı?

06.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:05
Hafta sonu Kuruyemişçiler açık mı? Kuruyemişçiler kaça kadar açık? 6-7 Mart Cumartesi Pazar Kuruyemişçiler kapalı mı?

İçişleri Bakanlığı, pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge gönderdi. Peki, Kuruyemişçiler kaça kadar açık? 6-7 Mart Cumartesi Pazar Kuruyemişçiler kapalı mı? Hafta sonu Kuruyemişçiler açık mı?

İçişleri Bakanlığı, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam edeceğini, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasında, cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününü kapsayarak pazartesi saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacağını duyurdu. Peki, Hafta sonu Kuruyemişçiler açık mı? Kuruyemişçiler kaça kadar açık? 6-7 Mart Cumartesi Pazar Kuruyemişçiler kapalı mı?

HAFTA SONU KURUYEMİŞÇİLER AÇIK MI?

Bu kapsamda;

Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

FIRINLAR AÇIK OLACAK

Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

Online sipariş firmaları da Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günü ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Haritaya göre Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer aldı.

ORTA RİSKLİ İLLER

Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak belirlendi.

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