Hafta sonu kafeler kaça kadar açık? Ramazan'da kafeler açık mı? Hafta içi kafeler açık mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı. Açıklama sonrası vatandaşlar yeni yasakların ne olduğunu ve hangi tedbirlerin alındığını merak etti. Peki, kafeler açılıyor mu, lokantalar ne zaman açılacak? Hafta sonu kafeler kaça kadar açık? Ramazan'da kafeler açık mı? Hafta içi kafeler açık mı?

Son yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan karara göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Hafta sonu kafeler kaça kadar açık? Ramazan'da kafeler açık mı? Hafta içi kafeler açık mı?

KAFELER KAPANIYOR MU? KAFELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

• Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecek.

• Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.

• Bu mübarek ay boyunca hafta sonları ülke genelinde sınırlama uygulayacağız. Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle sınırlandıracak. Ramazan ayında toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştiremeyecek. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmelerine bazı katkılar sağlayacağız.

• Nisan ve Mayıs ayında normalleşme, ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta kapsamında prim uygulamasını üstlenecek ve bunlara 1500 lira nakdi yardım yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafeler ile ilgili şu açıklamayı yaptı; Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

KAFELER NE ZAMAN KAPANACAK?

29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası nasıl kararlar alındı? Ramazan ayında kafe ve restoranlar Ramazan boyunca paket servisine devam edilecek.