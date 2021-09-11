Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Adana, Osmaniye, Hatay, Ordu ve Çorum çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK2-4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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