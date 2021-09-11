Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak uyarısı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre yurdun büyük bir kesiminde serin havalar etkisini gösterecek. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in belirli kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Adana, Osmaniye, Hatay, Ordu ve Çorum çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK2-4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak uyarısı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den İstanbul için peş peşe uyarı: Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için peş peşe uyarı: Çok kuvvetli olacak

 İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak

İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Deniz Akkaya
Spor Mergim Berisha Mehmet Ali Erbil Cristiano Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ali İhsan Su Amelia Hamlin Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 07:57:18. #1.12#