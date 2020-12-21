Hafta içi hastalara şifa oluyor, hafta sonu fidan dikiyor
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Hafta içi hastalara şifa oluyor, hafta sonu fidan dikiyor

21.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:35
Hafta içi hastalara şifa oluyor, hafta sonu fidan dikiyor

KAYSERİ'de özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Operatör Doktor İbrahim Demir (50), hafta içi yaptığı ameliyatlarla hastalarına şifa oluyor, hafta sonu ise doğaya fidan dikiyor.

KAYSERİ'de özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Operatör Doktor İbrahim Demir (50), hafta içi yaptığı ameliyatlarla hastalarına şifa oluyor, hafta sonu ise doğaya fidan dikiyor. 5 yıldır hafta sonlarını doğaya ayıran Demir, "Son 2 ayda 150 fidan diktim, elimden geldiği kadarıyla çevreyi yeşillendirmek için çabalıyorum" dedi.

Kayseri'de 20 yıldır Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu olan Operatör Doktor İbrahim Demir, hafta içi yaptığı ameliyatlarla hastalarına şifa oluyor. 2 çocuk babası Demir, hafta sonlarını ise doğaya ayırıyor. UNESCO'nun geçici miras listesinden yer alan Koramaz Vadisi'ne giderek burada yürüyüş yapan Demir, 5 yıldır buraya fidan dikiyor.

'SON 2 AYDA 150 FİDAN DİKTİM'Küresel ısınma ve su kaynaklarının kuruması nedeniyle kendilerini doğaya adadıklarını belirten Demir, "Hafta içi doğum ve ameliyatlara katılıyorum. Hafta sonu ise kendimi doğaya bırakıyorum. Koramaz Vadisi'ne gelerek geleceğimiz olan çocuklar için ben ve beraberindeki arkadaşlarımla ağaçlandırma yapıyorum. Son 50 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Asya ve Afrika'daki kuraklığın ülkemizde yaşanmaması için mücadele ediyoruz. Elimden geldiği kadarıyla çevreyi yeşillendirmek için çabalıyorum. Bazen kendi bütçemden bazen de çeşitli kurumlardan temin ettiğimiz ağaçları ve fidanlar toprakla buluşturuyoruz. Son 2 ayda 150 fidan diktim. Tohum olarak diktiklerimi saymıyorum artık. Bir tohumun büyümesi işimin bir parçası olan bir bebeğin dünyaya gelmesi gibi. İkisini de görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

Hafta içi hastalara şifa oluyor, hafta sonu fidan dikiyor
Hafta içi hastalara şifa oluyor, hafta sonu fidan dikiyor
Hafta içi hastalara şifa oluyor, hafta sonu fidan dikiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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