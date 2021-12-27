Hafriyat yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)

KOCAELİ (DHA) - 4,5 SAAT SONRA YOL TRAFİĞE AÇILDI

Tem Otoyolu İzmit Alikahya mevkisinde devrilen hafriyat yüklü TIR, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti 4,5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.