Hafriyat yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2) - Haberler
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Hafriyat yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)

Hafriyat yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

4,5 SAAT SONRA YOL TRAFİĞE AÇILDITEM Otoyolu İzmit Alikahya mevkisinde devrilen hafriyat yüklü TIR, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

KOCAELİ (DHA) - 4,5 SAAT SONRA YOL TRAFİĞE AÇILDI

Tem Otoyolu İzmit Alikahya mevkisinde devrilen hafriyat yüklü TIR, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti 4,5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.


Hafriyat yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)

Hafriyat yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)

Hafriyat yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)

Hafriyat yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)

Hafriyat yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)

Hafriyat yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)

Hafriyat yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)

Hafriyat yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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