Hafriyat nasıl yazılır? TDK'ye göre harfiyat mı, harfiyat mı yazılır?
Harfiyat ve hafriyat yazımlarının hangisinin doğru olduğunu anlamak için TDK sözlüğü bakmak gerekir. Peki TDK ya göre hafriyat yazımının doğrusu harfiyat mı, hafriyat mı? İşte hafriyatın doğru yazımı…
18.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:03
Hafriyat kelimesi zaman zaman harfiyat şeklinde telaffuz edilmekte ve harfiyat şeklinde yazıldığı görülmektedir. Kafa karışıklığı meydana getiren bu durumda harfiyat mı doğru, harfiyat mı doğru sorusu akıllara gelmektedir.
TDK'YA GÖRE: HAFRİYAT
Hafriyat: Toprağı kazma, kazı
Hafriyat: Doğru
Hafriyat: Yanlış
Haber Videosu: Hafriyat nasıl yazılır? TDK'ye göre harfiyat mı, harfiyat mı yazılır?
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