Şeker Teyze'nin acı sonu! "Hava alayım" diye evden çıktı, feci şekilde can verdi
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Şeker Teyze'nin acı sonu! "Hava alayım" diye evden çıktı, feci şekilde can verdi

24.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:05
Şeker Teyze'nin acı sonu!

Sancaktepe'de yaşadığı mahallede "şeker teyze" olarak tanınan 82 yaşındaki kadın, hava almak için gezdiği sırada feci şekilde hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın yolda virajı dönen hafriyat kamyonunun altına kalarak yaralandı. Ağır yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sancaktepe'de dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda yaşadığı mahalleli tarafından kendisine "şeker teyze" lakabı takılan 82 yaşındaki Şehrinaz Bozbey, havanın sıcak olmasını fırsat bilerek evden dışarı çıktı. Uzun süredir evde oturan yaşlı kadın, hareket edip hava almak amacıyla sokakta yürümeye başladı.

YAŞLI KADIN KAMYONUN ALTINDA KALDI

Bozbey, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada, iddiaya göre o sırada viraj dönen 34 JC 4186 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, yaşlı kadını fark edemeyerek çarptı ve altına aldı. Kamyonun altında alan yaşlı kadın feci şekilde yaralandı. Yaşlı kadının yakınları durumu fark ederek olay yerine koştu. Hafriyat kamyonu sürücüsü ise paniğe kapılarak oradan koşarak uzaklaştı. 82 yaşındaki Bozbey'i yerde kanlar içerisinde gören yakınları sinirlerine hakim olamayarak kamyonun aynasını kırdı.

Şeker Teyze'nin acı sonu! 'Hava alayım' diye evden çıktı, feci şekilde can verdi

KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürdü. Ağır yaralı oluğu öğrenilen yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 82 yaşındaki Bozbey'in ailesi, yaşlı kadının uzun süredir kendisini korona virüsten koruduğunu, bu şekilde hayatını kaybetmesinin kendilerini çok üzdüğünü belirtti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"HAVA ALAYIM" DİYE EVDEN ÇIKMIŞ

Hayatını kaybeden Şehrinaz Bozbey'in oğlu Nurettin Bozbey, "Çok üzüntülüyüm. Annemin böyle ölmesini istemezdim. Çok iyiydi. Bu sene koronadan koruduk. O da kendisini korudu, biz de koruduk. Fakat böyle olmasını istemezdik. Çok, çok üzüntülüyüm. Saat iki buçuk, 3 civarıydı. Annem evde oturuyordu, karda dışarı çıkamadı "anne hava çok sıcak, bizim bahçede çocuklar çay içiyorlar. Sen oraya in hava alırsın" dedim. Oğlumun hanımı "otur çay iç" demiş. Annem de "kızım ben kaç gündür gezmiyorum, bir gezeyim hava alayım geleyim" demiş. Sokağın başından iki adımlık yola gidiyor. Kaza oluyor. Hastaneye gittikten sonra öldü" dedi.

Şeker Teyze'nin acı sonu! 'Hava alayım' diye evden çıktı, feci şekilde can verdi
Şeker Teyze'nin acı sonu! 'Hava alayım' diye evden çıktı, feci şekilde can verdi
Şeker Teyze'nin acı sonu! 'Hava alayım' diye evden çıktı, feci şekilde can verdi
Şeker Teyze'nin acı sonu! 'Hava alayım' diye evden çıktı, feci şekilde can verdi
Şeker Teyze'nin acı sonu! 'Hava alayım' diye evden çıktı, feci şekilde can verdi
Şeker Teyze'nin acı sonu! 'Hava alayım' diye evden çıktı, feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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