Son dakika haberi | KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Haberler
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Son dakika haberi | KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İZMİT'te, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kutsi Başsarıoğlu(42) hayatını kaybetti.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - İZMİT'te, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kutsi Başsarıoğlu(42) hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Akmeşe mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mehmet Kutsi Başsarıoğlu idaresindeki 67 LF 362 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen İsmail Dağlar idaresindeki 41 HB 519 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyona takılan hafif ticari araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Mehmet Kutsi Başsarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından sürücünün cesedi itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Cenaze morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi | KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberi | KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberi | KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberi | KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberi | KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberi | KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberi | KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberi | KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberi | KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberi | KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberi | KAMYONA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

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