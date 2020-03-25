Hafriyat atıkları arasında bulunan insan kemikleri korkuttu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hafriyat atıkları arasında bulunan insan kemikleri korkuttu - Haber
D-400 Karayolu, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Hafriyat atıkları arasında bulunan insan kemikleri korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat dökülen alanda bulunan insan kemikleri korkuttu.

25.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:56
Hafriyat atıkları arasında bulunan insan kemikleri korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat dökülen alanda bulunan insan kemikleri korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Tarsus'ta geçimini demir toplayarak kazanan vatandaşlar, D-400 karayolu Keloğlu Köprüsü'nün 100 metre ilerisinde hafriyat atığı alanında demir ararken ceset torbası ve insan kemiklerine rastladı. Durumu polis ekiplerine bildiren hurda toplayıcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Olay yerine gelen polis, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan eski adıyla 'İskiliç Mezarlığı' olarak bilinen alanın 2012 yılında cenaze sahipleri gözetiminde Şehir Mezarlığı'na taşındığını ve alanda düzleme çalışması yapıldığını belirledi. Kalan molozların ise özel mülkiyet olan bu bölgeye döküldüğünü tespit eden polisler, 5 insana ait kemiklere rastladı. Çıkan kemikler savcılıkça Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata Haber
İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haber
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Haber
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
'Bende belirti yok' diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haber
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması Haber
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı
TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor
Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu
Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu
Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e videolu mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle
Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e videolu mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle
Asteriks'in çizeri Albert Uderzo, 92 yaşında öldü
Asteriks'in çizeri Albert Uderzo, 92 yaşında öldü
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Serra Yılmaz Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Gökhan Gönül Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Açıklama Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Hafriyat atıkları arasında bulunan insan kemikleri korkuttu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 18:38:39. #1.14#
title