Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı 30 Haziran'da başladı. Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı, hafızlık sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19-30 Mayıs tarihleri arasında başvuruları gerçekleşen2025 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı, 30 Haziran 2025 tarihinde başladı.

2025 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı için 19-30 Mayıs tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, sınav süreci 30 Haziran 2025'te başladı. Başvuru yoğunluğuna göre planlanan sınavlar, farklı tarihlerde yapılarak tamamlandı. Türkiye genelinde 21 sınav merkezinde gerçekleştirilen bu sınavın sonuçları, 15 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden 2025 yılı 2. dönem Hafızlık Tespit Sınavı sorgulanabilecek. Sistem üzerinden sınav yılı ve sınav detayı seçilerek T.C kimlik numarası ve anne baba adı doldurularak yapılıyor.

2025 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı, Diyanet İşleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenilebiliyor.

İşte sorgulama ekranı