Hafik'te emniyet personeli yangın tatbikatı yaptı

Sivas'ın Hafik ilçesinde emniyet personeli yangın tatbikatı yaptı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde emniyet personeli yangın tatbikatı yaptı.

Hafik Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından senaryo gereği emniyet binası çevresinde çıkan yangın söndürüldü.

Tatbikata katılanlara yangına nasıl müdahale edilir ve yangın söndürme tüpleri hangi durumda nasıl kullanılır konularında eğitim verildi.

Polisler yangın tüpleri ile alevlere uygulamalı olarak müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz