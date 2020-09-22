Hafik Kaymakamı Furkan Seyman görevine başladı Sivas'ın Hafik ilçesi kaymakamlığına atanan Furkan Seyman, görevine başladı.

Sivas'ın Hafik ilçesi kaymakamlığına atanan Furkan Seyman, görevine başladı.

Hafik kaymakamı olarak atanan Seyman, makamında kendisini ziyarete gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra şehit ve gazi aileleriyle buluşan Seyman, "Bayrak için, vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz ve canları pahasına vatanını koruyan gazilerimiz başlarımızın tacıdır. Onların emaneti olan ailelerinin bizdeki değeri de hiçbir şeyle ölçülemez. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Cumhurbaşkanımızın ilçedeki temsilcisi olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade edeceğiz." dedi.

İlçenin ihtiyaçlarını tespit edeceklerini belirten Seyman, "İlçemizin öncelikli ihtiyaçlarını tespit etmek için toplantılarımız olacak inşallah. İmkanlar doğrultusunda en güzel sonuca ulaşmak için çalışacağız. Vatanına milletine faydalı olmak için çaba harcayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz