Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
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Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Osman Sak - Haberler | Güncel

BURSA'da, kamyonetle kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Emin Duman (60) öldü, 2 kişi yaralandı.

BURSA'da, kamyonetle kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Emin Duman (60) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhaneli- Bursa karayolu Nalınlar Mahallesi Odunlar mevkiinde meydana geldi. Orhaneli'den Bursa'ya giden Emin Duman yönetimindeki 16 V 4272 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen E.Y. yönetimindeki 34 DRM 778 plakalı lojistik firmasına ait kamyonetle çarpıştı. Kazada Emin Duman yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı M.A. ve kamyonet sürücüsü E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Emin Duman'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. 


Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Osman Sak

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