Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı... O anlar kamerada - Haberler
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Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Nuri Oğuzhan Şeker - Haberler | Yerel

Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı... O anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Kızılot mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılot Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde ilerleyen M.C.A yönetimindeki 55 FE 185 plakalı hafif ticari araç, yolun karşına yaya olarak geçmekte olan H.B.'ye çarptı. Kazada yaralanan yaya H.B. olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı... O anlar kamerada

Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı... O anlar kamerada

Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı... O anlar kamerada

Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı... O anlar kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Nuri Oğuzhan Şeker - Son Dakika Haberleri

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