Hafif ticari aracın çarptığı ticari kaldırıma savruldu - Haberler
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Hafif ticari aracın çarptığı ticari kaldırıma savruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya hafif ticari bir aracın çarptığı ticari taksi savrularak kaldırıma çıktı.

MALATYA (İHA) - Malatya hafif ticari bir aracın çarptığı ticari taksi savrularak kaldırıma çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi üzeri Zapcıoğlu Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 27 R 2439 plakalı Peugeot marka hafif ticari araçla O.A.C. yönetimindeki 44 T 0565 plakalı hyundai marka ticari araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada ticari araç sürücüsü yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Hafif ticari aracın çarptığı ticari kaldırıma savruldu

Hafif ticari aracın çarptığı ticari kaldırıma savruldu

Hafif ticari aracın çarptığı ticari kaldırıma savruldu

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