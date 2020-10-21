Hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı
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Hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı

21.10.2020 07:54 | Son Güncelleme: 21.10.2020 07:57
Hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı

ANKARA'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

ANKARA'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı Karacaören kavşağında meydana geldi. Havaalanı yönüne giden Furkan I. yönetimindeki 06 CCR 858 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu alt geçidin ayağında bulunan yön levhası direğine çarptı. Kazada Furkan I. ile yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan I.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.Hurdaya dönen araç, çekici ile kaldırıldı.


Hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı
Hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı
Hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı
Hafif ticari araç yön levhası direğine çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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