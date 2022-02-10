Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, yaralılar güçlükle kurtarıldı

NİKSAR, TOKAT (İHA) - Tokat'ta kar yağışı ve buzlanma nedeni ile uçuruma devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı. Yaralıların 2'si kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat- Niksar karayolu Yağmurlu köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin A. (53) idaresindeki 60 EJ 003 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kar yağışı ve buzlanma nedeni ile sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı uçan araçta bulunan 5 kişiden 3'ü kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Araçtan çıkamayan 2 kadının kurtarılması için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, Jandarma, Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sağlık ekipleri tarafından yaralıların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yaralılar sedyeye alınarak yaklaşık uçurumdan güçlükle çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT