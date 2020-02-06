Hafif ticari araç tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı
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Hafif ticari araç tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

06.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:11
Hafif ticari araç tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, idaresindeki 02 HZ 819 plakalı hafif ticari araç, TOKİ yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mehmet Bulut yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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