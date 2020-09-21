Hafif ticari araç su kanalına düştü: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hafif ticari araç su kanalına düştü: 3 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen trafik kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarında bulunan su kanalına düştü.

Hafif ticari araç su kanalına düştü: 3 yaralı
21.09.2020 18:32 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:37

DÜZCE (İHA) – Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen trafik kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Bolu'dan Sakarya istikametine gitmekte olan Oktay K. idaresindeki 06 DM 6975 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda biriken yağmur sularının tahliyesi için yapılan su kanalına düştü. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Oktay K. ile kardeşleri Halil ve Murat K. yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Bülent Ersoy İsmail Dümbüllü Farah Zeynep Abdullah
Spor Tisserand Arda Turan Fatih Terim Mbaye Diagne Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafif ticari araç su kanalına düştü: 3 yaralı - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 18:45:39. #1.15#
title