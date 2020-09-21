Hafif ticari araç su kanalına düştü: 3 yaralı DÜZCE (İHA) – Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen trafik kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarında bulunan su kanalına düştü.

DÜZCE (İHA) – Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen trafik kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Bolu'dan Sakarya istikametine gitmekte olan Oktay K. idaresindeki 06 DM 6975 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda biriken yağmur sularının tahliyesi için yapılan su kanalına düştü. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Oktay K. ile kardeşleri Halil ve Murat K. yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı