Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 7 yaralı
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Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 7 yaralı

Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 7 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Müfit Onbaşı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında, Çubuk-Şabanözü yolu Samurkent mevkiinde meydana geldi. Alperen Eskiavcı yönetimindeki 34 DPH 529 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı yönden giden Emin Yalçın'ın kullandığı 06 Z 7980 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan savrularak şarampole düştü. Kazada, otomobil sürücüsü Emin Yalçın ve eşi Merve Yalçın ile hafif ticari araçtaki sürücü Alperen Eskiavcı, yolcular; Melek Eskiavcı, Oğuz Kaan Eskiavcı, Emine Taktak ve Gamze Taktak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan sürücü Emin Yalçın Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müfit Onbaşı

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