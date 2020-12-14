Hafif ticari araç, kayığa çarpıp ters döndü; sürücü son anda kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hafif ticari araç, kayığa çarpıp ters döndü; sürücü son anda kurtuldu

14.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:25
Hafif ticari araç, kayığa çarpıp ters döndü; sürücü son anda kurtuldu

SİNOP'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atarak düştüğü mendirekten kayığa çarpıp, devrildi.

SİNOP'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atarak düştüğü mendirekten kayığa çarpıp, devrildi. Denize düşmekten son anda kurtulan sürücü Necdet Dikmen (55), çıktığı kıyıda aracının kurtarılmasını şaşkın bakışlarla izledi.

Kaza, öğle saatlerinde kent merkezindeki mendirek alanında meydana geldi. Necdet Dikmen yönetimindeki 57 DU 224 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, mendirekten düşerek, deniz kıyısındaki bağlı balıkçı kayığına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araç, denize düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü Dikmen, kendi imkanıyla aracından çıkıp, kıyıya ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.  Ekipler, denize düşmemesi için halata bağladığı aracı, daha sonra çağrılan vinçle, bulunduğu yerden çıkardı. Kazanın şokunu yaşayan ve maske takmaya özen gösteren sürücünün, uzun süre aracına şaşkın gözlerle bakması dikkat çekti.


Hafif ticari araç, kayığa çarpıp ters döndü; sürücü son anda kurtuldu
Hafif ticari araç, kayığa çarpıp ters döndü; sürücü son anda kurtuldu
Hafif ticari araç, kayığa çarpıp ters döndü; sürücü son anda kurtuldu
Hafif ticari araç, kayığa çarpıp ters döndü; sürücü son anda kurtuldu
Hafif ticari araç, kayığa çarpıp ters döndü; sürücü son anda kurtuldu
Hafif ticari araç, kayığa çarpıp ters döndü; sürücü son anda kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

İlgili Haberler

Son Dakika | İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (4)
Son Dakika | İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (4)
Son dakika haberleri | Otomobilin köpeğe çarpıp, sürücüsünün kaçtığı anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobilin köpeğe çarpıp, sürücüsünün kaçtığı anlar kamerada
Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Nilgün Belgün Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafif ticari araç, kayığa çarpıp ters döndü; sürücü son anda kurtuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:32:56. #1.15#
title