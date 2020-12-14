Hafif ticari araç, kayığa çarpıp ters döndü; sürücü son anda kurtuldu

SİNOP'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atarak düştüğü mendirekten kayığa çarpıp, devrildi. Denize düşmekten son anda kurtulan sürücü Necdet Dikmen (55), çıktığı kıyıda aracının kurtarılmasını şaşkın bakışlarla izledi.

Kaza, öğle saatlerinde kent merkezindeki mendirek alanında meydana geldi. Necdet Dikmen yönetimindeki 57 DU 224 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, mendirekten düşerek, deniz kıyısındaki bağlı balıkçı kayığına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araç, denize düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü Dikmen, kendi imkanıyla aracından çıkıp, kıyıya ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşmemesi için halata bağladığı aracı, daha sonra çağrılan vinçle, bulunduğu yerden çıkardı. Kazanın şokunu yaşayan ve maske takmaya özen gösteren sürücünün, uzun süre aracına şaşkın gözlerle bakması dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN