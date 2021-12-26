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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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SAKARYA (İHA) - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametinde ilerlemekte olan F.S. idaresindeki 54 E 9013 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelmekte olan H.D.K. idaresindeki 54 SD 078 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk ediken itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Meydana gelen kazada sürücüler H.D.K. ve F.S. ile araçlarda bulunan G.E.S., E.D.T., H.K., M.İ. ve Z.Ş. isimli toplam 7 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Yusuf Ersoy - Son Dakika Haberleri

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