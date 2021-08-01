Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde Osman Zeynel Aslan idaresindeki 63 SH 069 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Mustafa Belli idaresindeki 02 ABA 182 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Sare Tanrıverdi (4) ve Beren Manga (5) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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