Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hasan Yılmaz idaresindeki 46 EV 998 plakalı minibüs ile Turan Dokuyucu'nun kullandığı 42 DBU 56 hafif ticari araç, Küçük Sanayi Sitesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücü Dokuyucu yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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