Hafif Ticari Araç Gölete Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da hafif ticari aracın gölete düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Altun idaresindeki 02 AAG 015 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Çamgazi mevkisinde bulunan Çamgazi göleti yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gölete düştü.

Kazada sürücü Altun olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Abuzer Altun yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Altun'un cesedi ve hafif ticari araç UMKE, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından göletten çıkarıldı.

Kaynak: AA