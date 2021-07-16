HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ 5 YARALI

DÜZCE'de, TEM otoyolunda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, TEM otoyolunda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Küçük Melen Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ömer Faruk Taş yönetimindeki 34 ZN 7548 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda devrildi. Kazada araç içinde bulunan aynı aileden Ömer Faruk Taş, Zühre Taş (35), Zeynep Taş (5), Dilek Taş (2) ve Enes Taş (7) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı