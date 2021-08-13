Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi
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Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kaan Yıldırım'la ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, İstanbul'da bir mekandan çıkarken sevgilisiyle el ele görüntülendi.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden 2 yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı. Bodrum ve Tulum tatillerinden görüntülenen çift, bu sefer de İstanbul'da objektiflere takıldı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Gazete Magazin'in haberine göre, Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti İstanbul İstinye'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Mekandan ele ele çıkan çift gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Karşısında basın mensuplarını görünce sevgilisinin elini bırakan Hadise, hızla arabaya bindi.

Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi

İLİŞKİSİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

12,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni aşkıyla ilgili bir paylaşım yapmayan Hadise, yeni ilişkisini gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya karar verdi.

Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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