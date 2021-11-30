Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü

ÇEŞME, İZMİR (Snob Magazin) - Hadise ile Mehmet Dinçerler, hafta sonu tatil için Çeşme'nin yolunu tuttu. İki gün şehri gezen çift, dönüş yolunda kabus yaşadı. İş insanı Dinçerler'in kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patladı.

HADİSE KORKUDAN BAYILMIŞ

Dinçerler, direksiyon hakimiyetini kaybedince sağa sola çarparak durabildi. Korkudan bayılan Hadise, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi.

"BU ARAÇTAN NASIL SAĞ ÇIKTINIZ?"

Olay yerine giden polislerin ise ikiliye, "Bu otomobilden nasıl sağ çıktınız? Allah korumuş" dediği öğrenildi. Şarkıcı ve iş insanı, başka araçla İstanbul'a döndü.