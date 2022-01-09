Hadise ve Mehmet Dinçerler fena yakalandı!

Gazetecilerden kaçmaya çalışan çift, Arnavutköy'de yakayı ele verdi.

Trafik ekiplerinin alkolmetre üflettiği Mehmet Dinçerler'de sıfır promil alkol çıktı.

Hadise ise görüntü vermemek için yine yüzünü gizledi. Soruları yanıtsız bırakan Dinçerler, alkolmetreyi üfledikten sonra camını kapatarak oradan uzaklaştı.

Konkordato ilan eden Mehmet Dinçerler, çıkan haberler karşısında sessizliğini korudu.

NE OLMUŞTU?

İş insanı Mehmet Dinçerler'in, aile şirketleri için konkordato kararı verilmişti. İstinaf mahkemesi verilen konkordato kararını kaldırdı. Bu kararla şirketler ve şirket ortakları 130 milyon lirayı bulan borca karşı 'korumasız' konuma düşmüştü.