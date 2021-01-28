Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf
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Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf

28.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:09
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf

İlişkilerinde zorlu süreci atlatan Hadise ve Kaan Yıldırım tekrar bir araya geldi.

İlişkilerinde zorlu süreci atlatan Hadise ve Kaan Yıldırım tekrar bir araya geldi. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkı 2020'nin en çok konuşulan magazin olaylarından oldu. Bir dargın bir barışık çift 2020'nin son günlerinde yollarını ayırdı.

Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." paylaşımını yaptı. İkilinin sürpriz ayrılığı sonrası sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

MÜJDEYİ HADİSE VERDİ

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığı kısa sürdü. Geçtiğimiz günlerde güzel haberi veren Hadise, Kaan Yıldırım'la barıştığını duyurdu. Hadise yaptığı açıklamada, 'Bir ilişki başladığında ayrılıyorlar oluyor, sonra tekrar barıştılar oluyor. Onlar insanın canını yakıyor. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi ki... Ben de insanım benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz' açıklamasını yaptı.

AYRILIK SONRASI İLK FOTOĞRAF

Hadise 'barıştık' açıklamasından sonra ilk fotoğrafı bugün sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'la sarıldığı bir kareyi paylaşan Hadise, 'kötü günler geride kaldı' dedirtti.

Kaynak: Hürriyet

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