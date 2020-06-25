Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi Kıyafet tercihleri ve fiyatlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, son kombiniyle yine adından söz ettirdi. Avucunun içine dahi sığabilecek kadar küçük bir çantaya 5 bin TL ödeyen Hadise, herkesi şaşkına çevirdi.

Uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, kıyafet tercihleriyle gündem olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü İtalyan markasının ürünlerini satın alan Hadise, fiyatlarla dudak uçuklattı. 22 BİN TL'LİK KOMBİN YAPTI Ünlü markanın parçalarıyla kombin yapan şarkıcı, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafları kısa sürede 350 binden fazla beğeni alan Hadise, kombini için kesenin ağzını açtı. Hadise'nin kıyafeti 11 bin TL, ayakkabısı 6 bin TL, mini çantası ise 5 bin TL'ydi. Hadise'nin bu tarzının toplam maliyeti 22 bin TL'yi buldu. İşte Hadise'nin lüks kıyafet kombini...