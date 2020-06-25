Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi

Kıyafet tercihleri ve fiyatlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, son kombiniyle yine adından söz ettirdi. Avucunun içine dahi sığabilecek kadar küçük bir çantaya 5 bin TL ödeyen Hadise, herkesi şaşkına çevirdi.

25.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:44

Uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, kıyafet tercihleriyle gündem olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü İtalyan markasının ürünlerini satın alan Hadise, fiyatlarla dudak uçuklattı.

22 BİN TL'LİK KOMBİN YAPTI

Ünlü markanın parçalarıyla kombin yapan şarkıcı, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafları kısa sürede 350 binden fazla beğeni alan Hadise, kombini için kesenin ağzını açtı. Hadise'nin kıyafeti 11 bin TL, ayakkabısı 6 bin TL, mini çantası ise 5 bin TL'ydi. Hadise'nin bu tarzının toplam maliyeti 22 bin TL'yi buldu.

İşte Hadise'nin lüks kıyafet kombini...

Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Haber Yorumları (8)
HALİM: Kimisi böyle parayla dans ediyor kimisi açlıktan ölecek duruma geliyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FENDİ: FENDİ FENDİ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAKARYALI HATUN: Kimi ayda 2.500 ile geçinmeye çalışıyor; kimisi 5.000 ,lik çanta alıyor. Hayretttt... ;)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Magazin
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Magazin
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Ünlü oyuncudan kan donduran itiraf: Genç kalmak için çocuk derisi enjekte ettiriyorum Magazin
Ünlü oyuncudan kan donduran itiraf: Genç kalmak için çocuk derisi enjekte ettiriyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum Magazin
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı Magazin
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorla getirme kararı çıkarıldı Magazin
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorla getirme kararı çıkarıldı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Ünlü model 'Büyük heyecan duyuyorum' diyerek suda doğum yaptığı anları paylaştı
Ünlü model "Büyük heyecan duyuyorum" diyerek suda doğum yaptığı anları paylaştı
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı
Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, sezon finali çekimleri için sete geri döndü
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, sezon finali çekimleri için sete geri döndü
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Volkan Bozkır Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Murat Boz Buse Varol Demet Özdemir Burcu Esmersoy
Spor Jose Sosa Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kadın Alişan Avrupa Oyunlar
Şu an buradasınız: Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 12:53:15. #1.15#
title