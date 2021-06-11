Hadise karakolluk oldu!
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Hadise karakolluk oldu!

Hadise karakolluk oldu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Hadise, oturduğu sitenin güvenliğine gidip kendisini soran ve ertesi gün site önünde beklemeye başlayan Tarık Ü. adlı hayranını polise ve savcılığa şikayet etti. İşte detaylar...

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, şarkıcı Hadise'nin takıntılı hayranıyla başı belada. Tarık Ü. adlı genç, 11 Mart günü şarkıcının oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine Hadise'yi sordu. İstediği cevabı alamayan genç adam, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden siteye geldi. Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirdi.

KARAKOLA BAŞVURDU

Hadise, görevlilerin anlattıklarını ilk başlarda önemsemedi. Ancak Tarık Ü., ertesi gün yeniden sitenin önüne gelip kapıyı gözetlemeye başladı. Durumun ciddiyetini fark eden şarkıcı, karakola giderek şikayetçi oldu. Genç adam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hadise karakolluk oldu!

Kaynak: Snob Magazin

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