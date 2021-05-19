Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Derya Açıkgöz açıkladı
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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Derya Açıkgöz açıkladı

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Derya Açıkgöz açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Derya Açıkgöz, ablası Hadise ile birlikte gittiği Belçika tatilinden yalnız döndü. Havalimanında objektiflere yansıyan Açıkgöz'e ablası Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılıp ayrılmadığı soruldu

Gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Derya Açıkgöz, ablası ile Kaan Yıldırım arasında yaşananlara dair soruları yanıtsız bıraktı. Bu durum, 'Derya Açıkgöz ayrılık iddialarını doğruladı' yorumunun yapılmasına neden oldu.

Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım, son dönemde haklarında çıkan iddialarla gündemden düşmüyor.

BAYRAMI AYRI GEÇİRDİLER

Ebru Gündeş, 11 yıllık eşi Reza Zarrap'a kendisini aldattığını iddia ederek dava açmış; aldattığı kadınlar arasında Hadise'nin de olduğu öne sürülmüştü.

İddiaların ardından ilişkilerini sonlandırdıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın, Ramazan Bayramı'nı ayrı geçirmesi dikkat çekmiş ve bu durum dedikoduları güçlendirmişti. (Kaynak: Ayaklıgazete)

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Derya Açıkgöz açıkladı
Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Derya Açıkgöz açıkladı
Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Derya Açıkgöz açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

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