Hadise ile ilgili çıkan falcı iddiası o ismi fena kızdırdı!
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Hadise ile ilgili çıkan falcı iddiası o ismi fena kızdırdı!

Hadise ile ilgili çıkan falcı iddiası o ismi fena kızdırdı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab boşanmasında iddialar gündemden düşmüyor. Hadise'yle ilgili çıkan falcı iddialarına şarkıcı Ebru Polat tepki gösterdi.

Hadise yalanladı, Ebru Gündeş hala sessiz! Yasak aşk iddiasıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor
Hadise yalanladı, Ebru Gündeş hala sessiz! Yasak aşk iddiasıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor

Ebru Gündeş kendisini başka kadınlarla aldattığını açıkladığı Reza Zarrab'a boşanma davası açtı. Bu isimlerden birinin Hadise olduğu iddia edilmişti.

Hadise'nin bu haberleri yalanlamasının ardından Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş'in yıllardır fal baktırdığı kişinin Miami'de Sarraf'ın evinde Hadise'yle karşılaştığı iddia edildi.

"KADINA ŞİDDET ASLA BİTMEZ

Bu iddialar sosyal medyada gündem olunca şarkıcı Ebru Polat'tan Hadise'ye destek geldi. Polat bu haberlere şu yorumu yaptı: "Kulaktan dolma bir bilgiyle bir kadına yapılan iftiralar, hakaretler... Bizde kadına şiddet asla bitmez arkadaş."

Kaynak: Snob Magazin

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