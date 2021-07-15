Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın
Muhabirleri "Yanımdaki kız kardeşim. Lütfen yanlış bir şey yazmayın" diye uyaran işadamı, Hadise'yle aşk yaşadığı haberleri hakkında ise yorum yapmadı: "Aşk hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum.
Muhabirleri "Yanımdaki kız kardeşim. Lütfen yanlış bir şey yazmayın" diye uyaran işadamı, Hadise'yle aşk yaşadığı haberleri hakkında ise yorum yapmadı: "Aşk hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Siz istediğiniz gibi yazın."
Bu fotoğraf aşk dedikodularına yol açtı.
Kaynak: Hürriyet