Hadise - Coş Dalgalan sözleri! 'Coş Dalgalan' şarkı sözleri nelerdir?

Hadise - Coş Dalgalan şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

HADİSE - COŞ DALGALAN ŞARKI SÖZLERİ

Deniz delirdi

Kulağımda dalga dalga

Bir mesaj sesi

Dinledim derdini

Bir ses Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Tik tak tik tak

Kalk kızım uyuyorsun

Tik tak tik tak

Günü kaçırıyorsun

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Korkmadan kavgadan

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Bugün benim günüm

Güneş benim dünya benimle

Ay benim bugün ay benim bugün

Bugün benim günüm

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Domine edicem zorla

Sürünerek bana tısla

Hızını mı kesiyor rüzgar

Sonuna getiriyor kapılar

Kapalılar

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