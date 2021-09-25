Hadise - Coş Dalgalan sözleri! 'Coş Dalgalan' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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Hadise - Coş Dalgalan sözleri! 'Coş Dalgalan' şarkı sözleri nelerdir?

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Hadise - Coş Dalgalan sözleri! 'Coş Dalgalan' şarkı sözleri nelerdir?

Hadise'nin yeni şarkısı Coş Dalgalan 17 Eylül'de Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 2.2 milyon izlenme ve 5 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hadise - Coş Dalgalan sözleri! 'Coş Dalgalan' şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...

Hadise - Coş Dalgalan şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

HADİSE - COŞ DALGALAN ŞARKI SÖZLERİ

Deniz delirdi

Kulağımda dalga dalga

Bir mesaj sesi

Dinledim derdini

Bir ses Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

*****

Tik tak tik tak

Kalk kızım uyuyorsun

Tik tak tik tak

Günü kaçırıyorsun

*****

Coş dalgalan Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Korkmadan kavgadan

*****

Bugün benim günüm

Güneş benim dünya benimle

Ay benim bugün ay benim bugün

Bugün benim günüm

*****

Domine edicem zorla

Sürünerek bana tısla

Hızını mı kesiyor rüzgar

Sonuna getiriyor kapılar

Kapalılar

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Haber: Hadise - Coş Dalgalan sözleri! 'Coş Dalgalan' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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