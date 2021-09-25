Hadise - Coş Dalgalan sözleri! 'Coş Dalgalan' şarkı sözleri nelerdir?
Hadise'nin yeni şarkısı Coş Dalgalan 17 Eylül'de Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 2.2 milyon izlenme ve 5 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hadise - Coş Dalgalan sözleri! 'Coş Dalgalan' şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...
Hadise - Coş Dalgalan şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
HADİSE - COŞ DALGALAN ŞARKI SÖZLERİ
Deniz delirdi
Kulağımda dalga dalga
Bir mesaj sesi
Dinledim derdini
Bir ses Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
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Tik tak tik tak
Kalk kızım uyuyorsun
Tik tak tik tak
Günü kaçırıyorsun
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Korkmadan kavgadan
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Bugün benim günüm
Güneş benim dünya benimle
Ay benim bugün ay benim bugün
Bugün benim günüm
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Domine edicem zorla
Sürünerek bana tısla
Hızını mı kesiyor rüzgar
Sonuna getiriyor kapılar
Kapalılar
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