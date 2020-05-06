Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
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Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
06.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:38

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir birlikte olduğu Kaan Yıldırım'ın kestaneyi çok sevdiğini öğrenince iki koli sipariş ederek sevgilisine sürpriz yaptı.

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süre önce oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini basından uzak yaşayan çiftten Hadise, sevgilisinin sevdiği yiyecekleri sipariş etmeye başladı.

SEVGİLİSİNE KESTANE ALDI

Milliyet'te yer alan habere göre: Koronavirüs salgınından dolayı işleri duran ikili, karantina sürecini birlikte geçirmeye başladı. Aynı evde yaşayan çift, bu süreçte birbirini daha iyi tanıyarak sürpriz yapmaya başladı. Sokağa çıkma yasaklarından önce evin ihtiyaçlarını karşılayan Hadise'nin Yıldırım'ın çok sevdiği kestaneden iki koli sipariş verdiği ortaya çıktı.

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

ARABADA AŞKA GELMİŞTİ

Aşkını dolu dizgin yaşamaya başlayan Hadise, geçtiğimiz günlerde VIP aracı ile yolculuk yaparken Reynmen'in Leila isimli şarkısını dinlediği anları paylaştı. Şarkıyı söyleyerek video çeken şarkıcı, "Dünya bir yana sen bir yana" diyerek Yıldırım'a gönderme yapmıştı.

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
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