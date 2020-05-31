Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni - Numan Kurtulmuş (1)
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Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni - Numan Kurtulmuş (1)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

31.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:52

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni - Numan Kurtulmuş (1)

Kaynak: AA

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