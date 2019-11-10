Hadim çevre yolu genişletiliyor

10.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:24

Hadim ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından çevre yolunda kavşak yapımı ve yol genişletme çalışmalarına başlandı.



Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, yolun Bozkır ile Taşkent ilçelerini birbirine bağladığını söyledi.

Çalışmaların kiraz üreticisi ve tüccarlar açısından da önemli olduğunu anlatan Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Hadim çevre yolu olarak adlandırdığımız güzergah özellikle yaz aylarında kiraz üreticileri ve tüccarlar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Kiraz haline ürün getiren kamyonlar ve ticari amaçlı tırlar bu yolu kullanmaktadır. Böylelikle şehir içi trafiği de rahat nefes almaktadır. İlçe girişleri için 2 ayrı kavşak yapılacak. Yolun heyelandan etkilenmemesi için de istinat duvarları yapılıyor. Çalışmaların devam etmesine rağmen kapalı yol bulunmamaktadır. Sürücülerimizin yine de dikkatli olmasını tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA