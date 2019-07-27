Haciz işlemi uygulanan tavukların telef olduğu iddiası

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde haciz işlemi uygulanan çiftlikteki tavukların aç ve susuz kalması nedeniyle telef olduğu iddia edildi.

Akalan Mahallesinde tavuk çiftliği bulunan girişimci Ahmet Peker (39), gazetecilere yaptığı açıklamada, mayıs ayında yaklaşık 59 bin tavukla devraldıkları tavukçuluk şirketinin önceki dönem borçları nedeniyle hacizle karşı karşıya kaldığını savundu.

Çiftlikte 25 Haziran'da uygulanan haciz işlemi sonrası yediemine verilen tavuklara iyi bakılmadığını aç ve susuz bırakıldığını iddia eden Peker, 30 bine yakın tavuğun telef olduğunu ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tavukların telef olduğu ihbarı üzerine çiftlikte inceleme yaptı. Telef olduğu belirlenen 30 bine yakın tavuk çıkarılarak çiftlikte dezenfekte işlemi yürütüldü.

Kaynak: AA