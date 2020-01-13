Hacılarlılar sabah namazında bir araya geldi
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Hacılarlılar sabah namazında bir araya geldi

Hacılar'da vatandaşlar, Hacılar Müftülüğü tarafından düzenlenen "Sabah Namazında Buluşuyoruz" adlı programda bir araya geldi.

13.01.2020 08:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:51
Hacılarlılar sabah namazında bir araya geldi

'da vatandaşlar, Hacılar Müftülüğü tarafından düzenlenen " Namazında Buluşuyoruz" adlı programda bir araya geldi.


Hacılar Cami Kebir'de gerçekleştirilen programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Müftüsü Yusuf Ay, Belediye Meclis Üyeleri ve gencinden yaşlısına Hacılarlı vatandaşlar katıldı.


Sabah namazının kılınmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Yapılan duanın ardından Hacılar Belediyesi tarafından cemaate çorba ikram edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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