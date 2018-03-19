Hacılar'da Kültür ve Sanat

Hacılar Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Çizmeli Kedi" oyununu izleyiciyle buluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

Melih Cevdet Avşaroğlu'nun yönettiği oyunda, hayatın içinde sıradan bir kediyken tesadüf eseri çizmelerine kavuşan ve bambaşka bir kediye dönüşen Çizmeli Kredi'nin başından geçen olaylar anlatıldı.