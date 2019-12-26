Hacılar'da güvenlik ve muhtarlar toplantısı
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Hacılar'da güvenlik ve muhtarlar toplantısı

Hacılar'da, yılın son Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı Kaymakam Haluk Sezen başkanlığında yapıldı.

26.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:00
Hacılar'da güvenlik ve muhtarlar toplantısı

'da, yılın son Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı Kaymakam başkanlığında yapıldı.


Gürdoğanlar Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıya, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Belediye Başkanı , İlçe Emniyet Müdür Vekili Enes Akyüz, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İlçe genelinde tespit edilen talep, istek ve şikayetleri, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte değerlendiren Kaymakam Haluk Sezen, muhtarlar ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek kamu hizmetlerinin sunumuna yönelik fikir alışverişinde bulundu.


Toplantıda daire amirleri, kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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