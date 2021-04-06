Hacılar Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı
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Hacılar Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı

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Hacılar Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Nisan ayı meclis toplantısını yaptı.

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Nisan ayı meclis toplantısını yaptı.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen, 7 asıl 2 ek gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Özdoğan; "2 yıllık süreçte tüm meclis üyelerimiz ilçemiz için yürekten ve gönülden çalıştılar, bu manada da dolu dolu 2 yıl geçirmiş bulunmaktayız" dedi. Başkan Özdoğan 2 yıllık süre zarfında 158 adet meclis kararının alındığını hatırlatarak "Yaptığımız her çalışma Hacılarımıza ayrı bir değer kattı." Diye ifade etti.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesi başkanlık divanı seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda katip üyeliğe Fazilet Kahraman, Yasin Mutlu yedek katip üyeliğine Yusuf Özkaya ve Ömer Pınar seçildi 1. Başkan vekilliğine Ahmet Bostancı 2. Başkan vekilliğine Halit Aysu, Belediye Encümen Üyeliklerine Ahmet Bostancı ve Bekir Tuğrul seçildi.

İmar komisyonu üyeliklerine Fazilet Kahraman, Yusuf Özkaya ve Yasin Mutlu seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Yusuf Hakan Özdemir, Ömer Pınar ve Mustafa Gürbüz seçildi.

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu üyeliklerine Ahmet Gengeç, Mustafa Gürbüz ve Bekir Tuğrul seçildi.

Komisyon seçimlerinin ardından 2020 yılı faaliyet ve denetim komisyonu raporları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. ve 9'uncu ek gündem maddeleri sözleşmeli personel alımı ve araç alımı konuları oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Hacılar Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Hacılar Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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