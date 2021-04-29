Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı hayatı ve biyografisi!
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Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı hayatı ve biyografisi!

Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hacı Yakışıklı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hacı Yakışıklı kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı hayatı ve biyografisi! Hacı Yakışıklı kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Hacı Yakışıklı hakkında araştırmalar yapılıyor. Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı hayatı ve biyografisi!

HACI YAKIŞIKLI KİMDİR?

1981 Kayseri doğumlu ola Hacı Yakışıklı, Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon ve Programcılığı Bölümü'nü bitiren Hacı Yakışıklı 14 Yıl Yeni Akit Gazetesi'nde görev yaptı. Yeni Akit Ankara Temsilcisi'dir. Evli ve 4 çocuk babasıdır

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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