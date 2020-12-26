Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, nişandan ilk karesini paylaştı
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Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, nişandan ilk karesini paylaştı

26.12.2020 00:03 | Son Güncelleme: 26.12.2020 00:10
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, nişandan ilk karesini paylaştı

Geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan iş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, nişandan ilk karesini paylaştı.

İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, nişanlandı. Anne Arzu Sabancı, geçtiğimiz cuma günü Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi Instagram'dan bu kare ile duyurmuştu.

Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı bu fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koydu.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, nişandan ilk karesini paylaştı

NİŞANDAN İLK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

Sabancı ve Kayı çifti de, evlilik yolunda önemli adım attıkları günden ilk fotoğraflarını paylaştı. Çifte yakın dostlarından mutluluk mesajları geldi. Sabancı ve Kayı'nın pandemi sonrası nikah masasına oturması bekleniyor.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, nişandan ilk karesini paylaştı
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