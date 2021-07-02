Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği'nden Rektör Uysal'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği'nden Rektör Uysal'a ziyaret

Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği'nden Rektör Uysal'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği Başkanı Niyazi Togan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği Başkanı Niyazi Togan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği Başkanı Niyazi Togan ve beraberindeki heyet, Rektör tarafından karşılandı. Görüşme sonunda Dernek Başkanı Togan ve beraberindeki heyet, Rektör Uysal'a görevinde başarılar diledi. Uysal da Togan ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi. - KÜTAHYA

Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği'nden Rektör Uysal'a ziyaret
Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği'nden Rektör Uysal'a ziyaret
Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği'nden Rektör Uysal'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfü Türkkan Muharrem İnce Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu Yiğit Marcus Aral
Spor Erol Bulut Mesut Özil Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği'nden Rektör Uysal'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 13:01:12. #1.15#

title